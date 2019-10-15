Семья из Нидерландов девять лет ждала конца света в подвале

В Нидерландах полиция обнаружила 58-летнего мужчину и его шестерых детей в возрасте 16-25 лет, которые провели девять лет в подвале в ожидании конца света, передает "BBC Украина".

В одном из сел провинции Дренте, Нидерланды, полицейские обнаружили семью, которые ждали конца света в подвале дома. Узнать о них удалось только после того, как старший сын появился в местном пабе.

Юноша, по словам свидетелей, заказал пять сортов пива и попросил о помощи. Он выглядел неопрятно: с длинными волосами, бородой и в старой одежде. Также он сообщил, что никогда не был в школе и за последние девять лет ни разу не посещал парикмахерскую.

Сосед семьи рассказал местным СМИ, что видел на ферме только одного человека и детей, также там были гуси и собака.

Полиция подтвердила, что 58-летний мужчина арестован и находится под следствием после отказа в сотрудничестве. Правоохранители не сообщили подробностей, сославшись на недостаток информации о мотивах мужчины.