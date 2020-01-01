Головна ялинка України увійшла до п'ятірки найкрасивіших ялинок Європи

Київська новорічна ялинка на Софійській площі увійшла до п'ятірки найкрасивіших ялинок Європи.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, відповідний рейтинг оприлюднив туристичний портал European Best Destinations.

У п'ятірку також увійшли ялинки Вільнюса, Праги, Страсбурга і Кельна.

В цьому році висота головної ялинки України – більше 20 метрів. Її прикрашають близько тисячі самих різноманітних ялинкових прикрас, які мерехтять у світлі ілюмінації – на цей раз її замовили спеціально під колір куполів Софії Київської, і 4 кілометри різнокольорових гірлянд.

"Охороняють" ялинку великі фігури лускунчиків герої улюбленого дорослими і дітьми мультсеріалу про козаків.

Головна ялинка України. Фото: kyivcity.gov.ua

Організатори пропонують поринути в казкову новорічну історію про Лускунчика. На Софійській площі розгорнуті чотири "королівства" зі старовинними ляльками, сотнями яскравих вогників і прикрас. Між королівствами курсує спеціальний різдвяний експрес.

Нагадаємо, Новий рік на Софійській площі в Києві зустріли 100 тис. осіб: яскраві фото. Київ запалив новорічну ялинку на Софійській площі 19 грудня.

А ось першу новорічну ялинку-2020 в Україні встановили ще в кінці листопада в Берегово. Тим часом, в Києві вранці після Нового року пішов сніг.