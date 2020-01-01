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01 січня 2020, середа, 21:52 5
Суспільство 2020-01-01T22:00:02+02:00
Українські Новини
Головна ялинка України увійшла до п'ятірки найкрасивіших ялинок Європи

Головна ялинка України увійшла до п'ятірки найкрасивіших ялинок Європи

Надежда Комендантова
Головна ялинка України, Новорічні ялинки
Головна ялинка України. Фото: kyivcity.gov.ua
Головна ялинка України. Фото: kyivcity.gov.ua

Київська новорічна ялинка на Софійській площі увійшла до п'ятірки найкрасивіших ялинок Європи.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, відповідний рейтинг оприлюднив туристичний портал European Best Destinations.

У п'ятірку також увійшли ялинки Вільнюса, Праги, Страсбурга і Кельна.

В цьому році висота головної ялинки України – більше 20 метрів. Її прикрашають близько тисячі самих різноманітних ялинкових прикрас, які мерехтять у світлі ілюмінації – на цей раз її замовили спеціально під колір куполів Софії Київської, і 4 кілометри різнокольорових гірлянд.

"Охороняють" ялинку великі фігури лускунчиків герої улюбленого дорослими і дітьми мультсеріалу про козаків.

Головна ялинка України. Фото: kyivcity.gov.uaГоловна ялинка України. Фото: kyivcity.gov.ua

Організатори пропонують поринути в казкову новорічну історію про Лускунчика. На Софійській площі розгорнуті чотири "королівства" зі старовинними ляльками, сотнями яскравих вогників і прикрас. Між королівствами курсує спеціальний різдвяний експрес.

Нагадаємо, Новий рік на Софійській площі в Києві зустріли 100 тис. осіб: яскраві фото. Київ запалив новорічну ялинку на Софійській площі 19 грудня.

А ось першу новорічну ялинку-2020 в Україні встановили ще в кінці листопада в Берегово. Тим часом, в Києві вранці після Нового року пішов сніг.

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