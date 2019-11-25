В Украине установили первую новогоднюю елку-2020

В центре Берегово (Закарпатская область) уже установили первую в Украине новогоднюю елку, в то время как в Украине начался сезон их продаж

Об этом сообщил мэр Берегово Зултан Бабяк на своей странице в соцсети Facebook, опубликовав соответствующие фотографии.

"Понемногу погружаемся в праздничную атмосферу. На центральной площади города уже установили 9-метровую новогоднюю елку. Праздничное дерево подарил горожанам житель города Берегово Иштван Попович", - написал Бабяк.

По его словам, уже через несколько дней елка будет украшена новогодними игрушками и гирляндами. О дате и времени торжественного зажжения огней будет сообщено дополнительно.

Своей пост мэр Берегово также продублировал на венгерском языке.

Новогодняя елка в Берегово. Фото: Babják Zoltán/Facebook

Как сообщали Українські Новини, на Новый год-2020 в Киве будет 30-метровая елка, названа дата монтажа. Елку украсят около 1 тыс. игрушек, и около 20 км гирлянды будет использовано для украшения всей локации на Софийской площади. Также стало известно, во сколько обойдется елка на Новый год-2020.