Утром после Нового года в Киеве пошел снег

Сегодня, утром 1 января, после встречи Нового года в Киеве пошел мокрый снег. Синоптики также предупреждали, что в среду, 1 января и ночью, и днем ​​от 2 мороза до 3 тепла, на юге до +2 +5 градусов, осадки прекратятся, шквальный ветер, о котором ранее предупредили в ГосЧС.

В Оболонском районе снег пошел около 9.30 утра.

Ранее также сообщалось, что а большей части территории страны пройдет мокрый снег. На севере и востоке осадки ожидаются днем. На остальной части страны - ночью.

Температура на западе составит от 0 до +4 тепла. В центральной части страны и на севере столбики термометров покажут от 0 до +3 градусов. На востоке Украины ожидается аналогичная температура, а на юге будет от +3 до +6 тепла.

Порывы ветра на территории Украины будут достигать 7-12 метров на секунду.

Напомним, ранее сообщалось, что уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, в 2019 году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

Тем временем синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.