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01 січня 2020, середа, 21:28 107
Зовнішня політика 2020-01-02T22:01:58+02:00
Українські Новини
Помпео несподівано відклав візит в Україну: названа причина

Помпео несподівано відклав візит в Україну: названа причина

Надежда Комендантова
Майк Помпео, Держсекретар, США
Держсекретар США Майк Помпео. Скріншот: Fox News
Держсекретар США Майк Помпео. Скріншот: Fox News

Державний секретар США Майкл Помпео відклав запланований на 3 січня візит в Україну.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту США, передають Українські Новини.

"Держсекретар Помпео змушений відкласти свій візит в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр через необхідність перебування держсекретаря у Вашингтоні для продовження спостереження за поточною ситуацією в Іраку і забезпечення безпеки американців на Близькому Сході", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що дата запланованої поїздки Помпео в названі країни буде визначена найближчим часом і він з нетерпінням чекає цього візиту.

Як повідомляли Українські Новини, Помпео виступив на захист Трампа, розкритикувавши розслідування його імпічменту.

Раніше Помпео заявляв, що Волкер і Йованович не будуть давати показання у справі про імпічмент Трампа.

А в ЗМІ появлалась інформація, що Трамп може призначити Помпео замість Болтона.

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