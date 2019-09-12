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12 сентября 2019, четверг, 09:15 37
Америка 2019-09-12T09:17:45+03:00
Українські Новини
Трамп может назначить Помпео вместо Болтона, - СМИ

Трамп может назначить Помпео вместо Болтона, - СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео. Скриншот: Fox News
Госсекретарь США Майк Помпео. Скриншот: Fox News

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майка Помпео на место уволенного 10 сентября Джона Болтона.

Об этом со ссылкой на CNN пишет Новое время. 

По словам двух источников, в случае назначения Помпео сохранит свою должность в Госдепартаменте и станет вторым политиком в истории США, совмещающим данные должности.

Первым был Генри Киссинджер, который возглавлял оба ведомства в 1973—1975 годах.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает пять кандидатов на пост своего советника по нацбезопасности, назвав их всех высококвалифицированными специалистами.

 

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