подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
  • Новости
  • Мир
  • Америка
  • Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента
06 октября 2019, воскресенье, 10:43 15
Америка 2019-10-06T10:43:11+03:00
Українські Новини
Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента

Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента

Майк Помпео. Фото: zerohedge.com
Майк Помпео. Фото: zerohedge.com

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео раскритиковал расследование импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает АР, передает Украинская правда.

Так, Помпео выступил в защиту действий администрации Дональда Трампа в отношении Украины.

Помпео подчеркнул, что расследование, о котором США просили власти Украины, касалось возможного вмешательства Украины в президентские выборах 2016 года в США. 

При этом госсек не стал вспоминать о предложении Трампа, которое звучало в разговоре с новым президентом Украины, специально расследовать дело в отношении компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Помпео раскритиковал расследование импичмента как "явно политическое" и сказал, что действия Госдепа были направлены исключительно на улучшение отношений с новой властью Украины, которая пришла весной. Он также сказал, что работа бывшего специального посланника в Украине Курта Волкера основывалась на указаниях президента делать именно это.

"Госдепартамент по указанию президента был сфокусирован на создании пространства, где мы могли бы в конечном итоге создать хорошие отношения с этим правительством. Посол Волкер старательно работал над созданием этой возможности", — сказал Помпео.

Помпео также сказал, что Государственный департамент ответил Конгрессу, который требовал документы, связанные с Украиной. Однако он не сказал, что это был за ответ.

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп заявил, что лишь из-за настоятельной просьбы американского министра энергетики Рика Перри согласился на беседу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тем временем в Конгрессе США требуют от Белого дома все документы о связи Трампа с Украиной.

Больше новостей о: Импичмент Майк Помпео Дональд Трамп

Архив
Новости
В Марьинке в многоэтажке прогремел взрыв, погибли два человека 10:53
Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента 10:43
В Запорожье несовершеннолетний устроил смертельное ДТП, погиб подросток 10:17
На Донбассе боевики 24 раза открывали огонь, ранен военный 09:52
Снизятся ли цены из-за падения доллара в Украине: эксперты дали прогноз 09:26
больше новостей
Место суицида. Фото: Информатор
Жуткая трагедия в Киеве: 14-летний школьник выпрыгнул с 25-этажки 14:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве 21:30
Только диджитализация позволит быть конкурентными на рынке девелопмента, - Вавриш 14:41
Рябошапка анонсировал новости по делу Порошенко 16:32
больше новостей
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Тищенко в Раде странно себя вел и прятался за колонной 11:37
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера" 19:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok