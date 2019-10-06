Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео раскритиковал расследование импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает АР, передает Украинская правда.

Так, Помпео выступил в защиту действий администрации Дональда Трампа в отношении Украины.

Помпео подчеркнул, что расследование, о котором США просили власти Украины, касалось возможного вмешательства Украины в президентские выборах 2016 года в США.

При этом госсек не стал вспоминать о предложении Трампа, которое звучало в разговоре с новым президентом Украины, специально расследовать дело в отношении компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Помпео раскритиковал расследование импичмента как "явно политическое" и сказал, что действия Госдепа были направлены исключительно на улучшение отношений с новой властью Украины, которая пришла весной. Он также сказал, что работа бывшего специального посланника в Украине Курта Волкера основывалась на указаниях президента делать именно это.

"Госдепартамент по указанию президента был сфокусирован на создании пространства, где мы могли бы в конечном итоге создать хорошие отношения с этим правительством. Посол Волкер старательно работал над созданием этой возможности", — сказал Помпео.

Помпео также сказал, что Государственный департамент ответил Конгрессу, который требовал документы, связанные с Украиной. Однако он не сказал, что это был за ответ.

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп заявил, что лишь из-за настоятельной просьбы американского министра энергетики Рика Перри согласился на беседу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тем временем в Конгрессе США требуют от Белого дома все документы о связи Трампа с Украиной.