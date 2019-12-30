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30 декабря 2019, понедельник, 19:24 83
Мир 2019-12-30T19:30:01+02:00
Українські Новини
После Нового года в Украину прилетет Помпео: озвучена дата и детали

После Нового года в Украину прилетет Помпео: озвучена дата и детали

Ольга Фандорина
Майк Помпео, Визит в Украину

Государственный департамент США обнародовал на своем сайте программу визита госсекретаря Майка Помпео в Украину, о чем стало известно в понедельник, 30 декабря. Программа визита опубликована на сайте Госдепартамента.

Отмечается, что визит состоится 3 января.

"Госсекретарь Помпео отправится в Киев 3 января, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщили в Госдепе.

Еще госсекретарь США прибудет на церемонию возложения венков в Свято-Михайловский собор в честь погибших на Донбассе и встретится с лидерами религиозных, общественных и деловых кругов для обсуждения вопросов прав человека, инвестиционного климата и программы реформ правительства.

Как сообщали Українськi Новини, Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента.

Ранее Помпео заявлял, что Волкер и Йованович не будут давать показания в деле об импичменте Трампа.

А в СМИ появлалась информация, что Трамп может назначить Помпео вместо Болтона.

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