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01 січня 2020, середа, 14:10 6 Документ
Економіка 2020-01-01T22:15:03+02:00
Українські Новини
"Укроборонпром" засекретив премії та надбавки Найєма

"Укроборонпром" засекретив премії та надбавки Найєма

Яков Сташинский
Укроборонпром, Мустафа Найєм
Мустафа Найєм. Фото: Українське фото
Мустафа Найєм. Фото: Українське фото

Державний концерн (ДК) "Укроборонпром" відмовився повідомити розмір премії та надбавки до заробітної плати заступника генерального директора з питань взаємодій з органами державної влади "Укроборонпрому" Мустафи Найєма за листопад 2019 року, проінформувавши лише про розмірі його місячного посадового окладу.

Про це йдеться у відповіді "Укроборонпрому" на запит "Українських Новин".

26 грудня 2019 року інформаційне агентство "Українські Новини" направило інформаційний запит до держконцерну "Укроборонпром" про розмір заробітної плати за листопад 2019 року (оклад та інші виплати) заступника гендиректора концерну Мустафи Найєма.

"Місячний посадовий оклад заступника генерального директора з питань взаємодїї із органами державної влади державного концерну "Укроборонпром" Мустафи Найєма складає 43 000 гривень. Інформація про доходи Мустафи Найєма на посаді заступника генерального директора з питань взаємодїї із органами державної влади державного концерну "Укроборонпром" міститься в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - сказано у відповіді.

Зазначимо, дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, свідчать (істотні зміни в декларациии про доходи Найєма за 2018 рік), що заробітна плата Найєма, що отримана 2 грудня 2019 року за основним місцем роботи ("Укроборонпром"), становить 310 521 гривню.

Нагадаємо, 11 листопада 2019 року колишній депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм був призначений на посаду заступника гендиректора держконцерну "Укроборонпром" з питань взаємодії з органами державної влади.

4 грудня 2019 року стало відомо, що гендиректору "Укроборонпрому" Айварасу Абромавичусу нарахована заробітна плата за жовтень у розмірі 4,336 тис. гривень, посадовий оклад заступника гендиректора Мустафи Найєма становить 43 тис. гривень. Це означає, що Найєм отримує зарплату в 10 разів більше, ніж його безпосередній керівник Абромавичус.

Як повідомляли Українські Новини, 18 жовтня 2019 року СБУ надала допуск до держтаємниці гендиректору "Укроборонпрому" Абромавичусу, незважаючи на підтверджену Президентом України Володимиром Зеленським наявність у нього громадянства Литви.

30 серпня 2019 року Президент Зеленський призначив гендиректором держконцерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Джерело : Українські новини
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