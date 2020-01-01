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01 січня 2020, середа, 16:55 18
Фінанси 2020-01-01T18:15:02+02:00
Українські Новини
Зарплати в Україні зростуть: міністр розповів, як зміняться заробітки українців у 2020

Зарплати в Україні зростуть: міністр розповів, як зміняться заробітки українців у 2020

Надежда Комендантова
Тимофій Милованов, Зарплата, зростання зарплат
Зарплата.
Зарплата.

В той час, як в листопаді середня зарплата штатного працівника зменшилася на 0,4% і становить 10 679 грн, міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вважає, що в 2020 році реальна зарплата українців може зрости на 10%.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Зростання заробітної плати високими темпами відбувається вже четвертий рік поспіль – в цьому році за перші 11 місяців заробітна плата в реальному вираженні була на 9,6% вище, ніж в аналогічному періоді минулого року. Фактично, купівельна спроможність середньої заробітної плати вже істотно перевищила докризовий рівень 2013 року.

З урахуванням високої ділової активності і попиту на ринку праці очікуємо, що темпи зростання реальної заробітної плати і в наступному році будуть залишатися високими – близько 10%".

На думку Мілованова, найбільше виграють ті, хто мають кваліфікації потрібні для галузей, в яких відбуваються інвестиції. Також, за його словами, це буде зменшувати міграцію робітників за кордон, а у визначених галузях і певних регіонах, де є найбільший попит на робітників, люди будуть повертатися.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні середня зарплата зросла до 10,7 тис. гривень: соцпрацівники отримують менше всіх.

У вересні середня зарплата в Україні "перевалила" за 10 тисяч: медики отримують менше всіх.

Тим часом, з початку року в Україні заборгованість по зарплатах зросла на 40%.

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