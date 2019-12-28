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28 декабря 2019, суббота, 11:42 436
Экономика 2019-12-28T12:00:01+02:00
Українські Новини
C начала года в Украине задолженность по зарплатам выросла на 40%

C начала года в Украине задолженность по зарплатам выросла на 40%

Таня Войтюк
заработная плата, Задолженность по зарплате, Зарплата, Госстат
Деньги. Фото: pexels
Деньги. Фото: pexels

Несмотря на то, что средняя зарплата вырастет до 12 тысяч гривен, по состоянию на 1 декабря 2019 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составила 3220,9 млн грн, что на 6,3% (на 217,1 млн грн) меньше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 декабря составила 2039,7 млн грн, что на 242,1 млн грн (10,6%) меньше, чем месяц назад.

При этом с начала года задолженность по зарплатам выросла на 21,8% (на 575,8 млн грн), а для работников экономически активных предприятий - на 40,1% (на 584 млн грн).

Раньше Українські Новини писали, что бюджетники и пенсионеры смогут получать выплаты на карточку любого банка.

Ранее Министерство финансов и Нацбанк начали реализацию системы, которая поможет отказаться от понятия "зарплатный проект".

Тем временем украинцы стали более зажиточными, гласят данные Госслужбы статистики. Если сравнивать первые кварталы 2019 и 2018 годов, средние доходы граждан выросли на 15,5% при инфляции за этот период 8,9%. Кроме того, я 1 июля повысили прожиточный минимум

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