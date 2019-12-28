C начала года в Украине задолженность по зарплатам выросла на 40%

Несмотря на то, что средняя зарплата вырастет до 12 тысяч гривен, по состоянию на 1 декабря 2019 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составила 3220,9 млн грн, что на 6,3% (на 217,1 млн грн) меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает "РБК-Украина". По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 декабря составила 2039,7 млн грн, что на 242,1 млн грн (10,6%) меньше, чем месяц назад. При этом с начала года задолженность по зарплатам выросла на 21,8% (на 575,8 млн грн), а для работников экономически активных предприятий - на 40,1% (на 584 млн грн). Раньше Українські Новини писали, что бюджетники и пенсионеры смогут получать выплаты на карточку любого банка. Ранее Министерство финансов и Нацбанк начали реализацию системы, которая поможет отказаться от понятия "зарплатный проект". Тем временем украинцы стали более зажиточными, гласят данные Госслужбы статистики. Если сравнивать первые кварталы 2019 и 2018 годов, средние доходы граждан выросли на 15,5% при инфляции за этот период 8,9%. Кроме того, я 1 июля повысили прожиточный минимум.