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  • На початку січня "Укренерго" обмежить до нуля імпорт електроенергії з Росії та Білорусі
30 грудня 2019, понеділок, 13:23 5
Економіка 2019-12-30T13:34:19+02:00
Українські Новини
На початку січня "Укренерго" обмежить до нуля імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

На початку січня "Укренерго" обмежить до нуля імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Анна Рудык
Укренерго, Імпорт електроенергії
Укренерго. Фото: slovoidilo.ua
Укренерго. Фото: slovoidilo.ua

Національна енергетична компанія "Укренерго" обмежить до нуля імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі з 1 по 7 січня 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Також в "Укренерго" повідомляють, що на 1 і 2 січня 2020 року будуть обмежені потужності атомних електростанцій (АЕС) до 9,5 - 10 ГВт, у зв'язку зі зниженням рівня споживання електроенергії.

Після цього передбачається повернення АЕС до раніше запланованого графіком роботи.

Як повідомляли Українські Новини, в "Укренерго" заявляли, що імпорт електроенергії вперше перевищив експорт.

Раніше імпорт електроенергії з Росії та Білорусі витіснив "Енергоатом" з ринку "на добу вперед".

Також Рада заборонила імпорт електроенергії з Росії.

Раніше Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі і Росії за двосторонніми договорами.

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