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06 ноября 2019, среда, 15:41 789
Экономика 2019-11-06T15:49:00+02:00
Українські Новини
Электроэнергия из России вытеснила украинский атом, – "Энергоатом"

Электроэнергия из России вытеснила украинский атом, – "Энергоатом"

Электроэнергия, Энергоатом, импорт электроэнергии, Юрий Недашковский
Энергоатом. Фото: delo.ua
Энергоатом. Фото: delo.ua

Президент Государственного предприятия "Национальная атомная энергетическая компания (НАЭК) "Энергоатом" Юрий Недашковский в ходе конференции "Атомная энергетика в период трансформации" заявил, что в данный момент импорт электроэнергии из Российской Федерации (РФ) и Беларуси вытеснил "Энергоатом" с рынка "на сутки вперед" (РСВ) из-за заявленных очень низких цен на электроэнергию.

Об этом говорится на веб-сайте консалтинговой компании EXPRO (Exploration&Production Consulting).

"Смотрите, это вопрос, я не говорю о политической составляющей, конкурентной борьбы, были периоды когда мы вытесняли импорт. В данный момент ситуация такова, что заявленные очень низкие цены (на электроэнергию, импортируемую из РФ и Беларуси) на рынке "на сутки вперед" (РСВ). Мы вынуждены пойти на балансирующий рынок. Это для нас дополнительное финансовые нагрузки. Почему? Потому что эти средства мы получим только через месяц", - сказал Недашковский.

В свою очередь он предложил как можно выйти из данной ситуации.

"Если бы было не 10% (от всей электроэнергии, продаваемой "Энергоатомом" на РДН в рамках механизма ПСО) Дали 25% возможности конкурировать на РСВ или часть на рынке двусторонних договоров, мы бы вытеснили российскую электроэнергию", - добавил он .

По его данным цена импортной электроэнергии из РФ составляет около 1,37 гривен кВт-час.

Как сообщил ExPro, импорт электроэнергии из России в Объединенную энергосистему Украины в начале ноября 2019 года увеличился по сравнению с среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сутки, несмотря на недавнее заявление председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса о том, что импортные поставки из России в конце октября - начале ноября стали убыточными.

Больше новостей о: Электроэнергия Энергоатом импорт электроэнергии Юрий Недашковский

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