Рада запретила импорт электроэнергии из России

Верховная Рада, где создали депутатское объединение по борьбе с российской энергоэкспансией, запретила импорт электрической энергии из России по двухсторонним договорам.

За принятие соответствующего законопроекта №2233 во втором чтении и в целом проголосовали 274 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

"По двухсторонним договорам будет невозможно импортировать электроэнергию из России", - сообщил в ходе заседания председатель комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

При этом в поправке к законопроекту указывается, что с целью избегания возникновения чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины (ОЭС Украины) Кабмин имеет право отменить данный запрет.

Как сообщали Українські Новини, Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двухсторонним договорам.

Данная правка была внесена председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом и за принятие этой правки проголосовали 239 депутатов при минимально необходимых 226.

Напомним, ранее Герус заявлял, что Россия экспортирует в Украину электроэнергию значительно дешевле, чем продает собственному населению.