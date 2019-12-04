подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
04 декабря 2019, среда, 14:39 181
Верховная Рада и партии 2019-12-04T15:00:02+02:00
Українські Новини
Рада запретила импорт электроэнергии из России

Рада запретила импорт электроэнергии из России

импорт электроэнергии, Электроэнергия, Верховная Рада, Андрей Герус
Электроэнергия. Фото: pixabay
Электроэнергия. Фото: pixabay

Верховная Рада, где создали депутатское объединение по борьбе с российской энергоэкспансией, запретила импорт электрической энергии из России по двухсторонним договорам.

За принятие соответствующего законопроекта №2233 во втором чтении и в целом проголосовали 274 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

"По двухсторонним договорам будет невозможно импортировать электроэнергию из России", - сообщил в ходе заседания председатель комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

При этом в поправке к законопроекту указывается, что с целью избегания возникновения чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины (ОЭС Украины) Кабмин имеет право отменить данный запрет.

Как сообщали Українські Новини, Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двухсторонним договорам.

Данная правка была внесена председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом и за принятие этой правки проголосовали 239 депутатов при минимально необходимых 226.

Напомним, ранее Герус заявлял, что Россия экспортирует в Украину электроэнергию значительно дешевле, чем продает собственному населению.

Больше новостей о: импорт электроэнергии Электроэнергия Верховная Рада Андрей Герус

Архив
Новости
Рада разрешила НКРЭКУ устанавливать ценовые ограничения во всех сегментах рынка электроэнергии 15:02
Депутаты от "Голоса" предлагают разрешить импорт непроверенных медикаментов, - СМИ 14:59
Рада предоставила статус добровольцам АТО до закона о суверенитета Донбасса 14:57
Жители Бузовой на Киевщине восстали против псевдоактивистов, которые блокируют строительство стадиона для местной футбольной команды 14:42
Рада запретила импорт электроэнергии из России 14:39
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Сегодня по всей Украине ухудшится погода: 4 области завалит густым снегом 08:20
Кабмин обсуждает с малыми и средними предпринимателями упрощение условий ведения бизнеса 14:25
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
Стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов 20:01
больше новостей
Цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года: список 16:00
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
Новый губернатор Харьковской области угрожает депутатам облсовета, – Золотарев 17:39
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok