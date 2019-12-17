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17 декабря 2019, вторник, 16:20 286
Экономика 2019-12-17T16:30:02+02:00
Українські Новини
Импорт электроэнергии впервые превысил экспорт, - "Укрэнерго"

Импорт электроэнергии впервые превысил экспорт, - "Укрэнерго"

Григорий Яковенко
импорт электроэнергии, Экспорт электроэнергии, Укрэнерго

В ноябре по сравнению с октябрем импорт электроэнергии увеличился на 10%, или на 60 тыс. мВт-ч до 661 тыс. мВт-ч и и впервые с начала работы нового рынка электроэнергии на 5% превысил суммарный объем экспорта, который составил 629 тыс. мВт-ч.

Об этом говорится в сообщении национальной энергетической компании "Укрэнерго", передают Українськi Новини.

Так в "Остров Бурштынской ТЭС" импортировано 370,6 тыс. мВт-ч электроэнергии, а в торговую зону объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины - 290,4 тыс. мВт-ч.

При этом почти вдвое вырос объем импорта из Венгрии, а также на 8% - из Словакии и на 4% - из России.

Согласно сообщению, для обеспечения баланса и операционной безопасности энергосистемы в ноябре плановый импорт электроэнергии в Украине ограничивался: из Беларуси - на 46% (с 294,7 тыс. мВт-ч до 157,8 тыс. мВт-ч), из России - на 34% (с 201,5 тыс-мВт-ч до 132,6 тыс. мВт-ч).

Суммарный экспорт электроэнергии в ноябре составил 629 тыс. мВт-ч: с "Острова Бурштынской ТЭС" в европейские страны - 483,7 тыс. мВт-ч; с ОЭС Украины в Польшу и Молдову - 145,2 тыс. мВт-ч, при этом рост экспорта более чем на 30% наблюдается в направлении Румынии.

Как сообщали Українські Новини, депутат Рады Кучеренко заявил, что импорт электроэнергии из России и Беларуси сворачивает евроинтеграцию Украины в энергетике.

Также импорт электроэнергии из России и Беларуси вытеснил "Энергоатом" с рынка "на сутки вперед".

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