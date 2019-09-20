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20 сентября 2019, пятница, 13:03 353
Экономика 2019-09-20T13:04:32+03:00
Українські Новини
Новая электроэнергения из Беларуси появится в Украине

Новая электроэнергения из Беларуси появится в Украине

Электроэнергия. Фото:
Электроэнергия. Фото: "Бизнес Цензор"

ООО "Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины", входящая в группу "Нефтегаз", начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке в то время, как с 1 июля запущен новый рынок электрической энергии.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

"Группа "Нефтегаз" использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на наилучших условиях. В частности мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с "Белэнерго", – отметил директор по интегрированному газовому бизнесу "Нефтегаза" Андрей Фаворов.

Согласно сообщению, первые импортированные объемы компания уже реализовала на рынке "на сутки наперед" и на балансирующем рынке.

При этом в июле-августе 2019 года, за два месяца функционирования нового рынка электроэнергии, Украина импортировала 586 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщали Українськi Новини, Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России.

Тем временем в НКРЭКУ заявили, что цену на электроэнергию для населения необходимо повысить в будущем.

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