Українського журналіста Асєєва звільнили з полону в рамках обміну, - Томіленко

В рамках обміну полоненими додому повернувся український журналіст і блогер Станіслав Асєєв.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook голова Спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

"Нарешті!!!!!! Український журналіст Станіслав Асєєв на волі!!!! Національна спілка журналістів України від червня 2017 вимагала звільнення нашого колеги з полону!!! Європейська і Міжнародна федерація журналістів підтримували нас у вимогах свободи для журналіста ! Сьогодні- день, коли наші мрії стають реальністю. Стас, вітаємо зі свободою! Вітаємо із сьогоднішнім днем і усю команду "Радіо Свобода" - Україна. Саме ви щодня були на передовій звільнення Станіслава з полону у Донецьку", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, обмін полоненими відбувся, додому повернулися 76 українців. Раніше з'явився поіменний список 25 звільнених.

Раніше Європейська федерація журналістів вимагала від "ДНР" звільнити журналіста Асєєва.

Тим часом у НСЖУ назвали "жорстокими репресіями" вирок журналісту Асєєву в Донецьку.