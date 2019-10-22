подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.45 28.05
˟
  • Новости
  • Политика
  • СМИ
  • Европейская федерация журналистов требует от "ДНР" освободить журналиста Асеева
22 октября 2019, вторник, 17:50 14
СМИ 2019-10-22T18:05:14+03:00
Українські Новини
Европейская федерация журналистов требует от "ДНР" освободить журналиста Асеева

Европейская федерация журналистов требует от "ДНР" освободить журналиста Асеева

ДНР, Станислав Асеев, Задержание журналиста, Новости ДНР, Европейская федерация журналистов

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) призывает самопровозглашенную "Донецкую народную республику" немедленно освободить украинского журналиста и блогера Станислава Асеева.

Об этом говорится в сообщении федерации, передают Українськi Новини.

"Европейская федерация журналистов была шокирована этим решением и повторила свой призыв к немедленному освобождению Асеева", - написано в нем.

Генеральный секретарь ЕФЖ  Рикардо Гутьеррес заявил, что обращение с Асеевым и его приговор являются грубым нарушением свободы СМИ.

"15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и запрет заниматься журналистской деятельностью - это нескрываемые, жестокие репрессии против журналиста, который просто осуществляет свое право говорить правду с оккупированного Донбасса", - отметил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Российский союз журналистов и работников СМИ призвал все официальные и общественные российские организации повлиять на  освобождение Асеева.

ЕФЖ и ранее призывало освободить украинского журналиста.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник "Верховный суд" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" приговорил к 15 годам лишения свободы украинского журналиста Асеева.

Тем временем в НСЖУ назвали "жестокими репрессиями" приговор журналисту Асееву в Донецке.

Больше новостей о: ДНР Станислав Асеев Задержание журналиста Новости ДНР Европейская федерация журналистов

Архив
Новости
Украина и Марокко договорились об экстрадиции и передаче осужденных лиц 18:13
В Осло неизвестный сбил двух младенцев на машине скорой помощи 17:51
Европейская федерация журналистов требует от "ДНР" освободить журналиста Асеева 17:50
Гривна на межбанке уверенно растет 17:49
В столице откроется музей истории Труханова острова 17:24
больше новостей
НБУ резко обвалил гривну в начале недели: курс валют на 21 октября 06:00
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
В Киеве таксист на тротуаре сбил маленькую дочку олимпийского чемпиона 13:29
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
больше новостей
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Кабинет министров согласовал назначение Чернышова на должность главы Киевской ОГА 19:02
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Премьер Венгрии настраивал Трампа против Украины, - СМИ 11:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok