Европейская федерация журналистов требует от "ДНР" освободить журналиста Асеева

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) призывает самопровозглашенную "Донецкую народную республику" немедленно освободить украинского журналиста и блогера Станислава Асеева.

Об этом говорится в сообщении федерации, передают Українськi Новини.

"Европейская федерация журналистов была шокирована этим решением и повторила свой призыв к немедленному освобождению Асеева", - написано в нем.

Генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес заявил, что обращение с Асеевым и его приговор являются грубым нарушением свободы СМИ.

"15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и запрет заниматься журналистской деятельностью - это нескрываемые, жестокие репрессии против журналиста, который просто осуществляет свое право говорить правду с оккупированного Донбасса", - отметил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Российский союз журналистов и работников СМИ призвал все официальные и общественные российские организации повлиять на освобождение Асеева.

ЕФЖ и ранее призывало освободить украинского журналиста.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник "Верховный суд" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" приговорил к 15 годам лишения свободы украинского журналиста Асеева.

Тем временем в НСЖУ назвали "жестокими репрессиями" приговор журналисту Асееву в Донецке.