В НСЖУ назвали "жестокими репрессиями" приговор журналисту Асееву в Донецке

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко, комменируя лишение свободы на 15 лет журналиста и блогера Станислава Асеева в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), назвал данный судебный приговор "жестокими репрессиями".

Об этом председатель НСЖУ заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"15 лет тюрьмы - за журналистскую деятельность! Национальный союз журналистов Украины возмущен судилищем над нашим коллегой Станиславом Асеевым в Донецке. 15 лет колонии строгого режима и запрет заниматься деятельностью - это неприкрытые жестокие репрессии за стремление журналиста говорить правду из оккупированного Донбасса.

Станислав Асеев (Васин) в своих материалах для "Радио Свобода", "Украинской правды" и "Зеркала недели" рассказывал о печальных реалиях Донбасса, а не организовывал "экстремистскую сообщество", в чем его обвиняют самопровозглашенные "прокуроры"!

Позиция НСЖУ неизменна и поддерживается нашими международными партнерами: Свободу журналисту Станиславу Асееву! Призываем украинские власти приложить максимальные усилия для освобождения журналиста из плена!" - написал Томиленко.

Напомним, 22 октября "Верховный суд" самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорил к 15 годам лишения свободы украинского журналиста и блогера Асеева.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на 2 года и 6 месяцев, с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

Как сообщали Українськi Новини, Международная и Европейская федерации журналистов требуют освобождения журналиста и блогера Асеева, задержанного в мае 2017 года в Донецке.

Тем временем, 1 октября в ходе заседания ТКГ также обсуждался вопрос о следующем этапе освобождения украинских пленных. В этом контексте Зеленский упомянул журналиста Асеева, который более 2 лет находится в тюрьме самопровозглашенной ДНР.