подписаться на рассылку
24.7 25.1
27.35 27.95
˟
22 октября 2019, вторник, 14:11 1342
СМИ 2019-10-24T04:00:30+03:00
Українські Новини
В НСЖУ назвали "жестокими репрессиями" приговор журналисту Асееву в Донецке

В НСЖУ назвали "жестокими репрессиями" приговор журналисту Асееву в Донецке

Лишение свободы, НСЖУ, ДНР, Сергей Томиленко, Станислав Асеев
Сергей Томиленко. Фото: Украинское фото
Сергей Томиленко. Фото: Украинское фото

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко, комменируя лишение свободы на 15 лет журналиста и блогера Станислава Асеева в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), назвал данный судебный приговор "жестокими репрессиями".

Об этом председатель НСЖУ заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"15 лет тюрьмы - за журналистскую деятельность! Национальный союз журналистов Украины возмущен судилищем над нашим коллегой Станиславом Асеевым в Донецке. 15 лет колонии строгого режима и запрет заниматься деятельностью - это неприкрытые жестокие репрессии за стремление журналиста говорить правду из оккупированного Донбасса.

Станислав Асеев (Васин) в своих материалах для "Радио Свобода", "Украинской правды" и "Зеркала недели" рассказывал о печальных реалиях Донбасса, а не организовывал "экстремистскую сообщество", в чем его обвиняют самопровозглашенные "прокуроры"!

Позиция НСЖУ неизменна и поддерживается нашими международными партнерами: Свободу журналисту Станиславу Асееву! Призываем украинские власти приложить максимальные усилия для освобождения журналиста из плена!" - написал Томиленко.

Напомним, 22 октября "Верховный суд" самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорил к 15 годам лишения свободы украинского журналиста и блогера Асеева.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на 2 года и 6 месяцев, с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

Как сообщали Українськi Новини, Международная и Европейская федерации журналистов требуют освобождения журналиста и блогера Асеева, задержанного в мае 2017 года в Донецке.

Тем временем, 1 октября в ходе заседания ТКГ также обсуждался вопрос о следующем этапе освобождения украинских пленных. В этом контексте Зеленский упомянул журналиста Асеева, который более 2 лет находится в тюрьме самопровозглашенной ДНР.

Больше новостей о: Лишение свободы НСЖУ ДНР Сергей Томиленко Станислав Асеев

Архив
Новости
Олег Волошин: "Слуги народа" еще не окончательно трансформировались в преемников Порошенко, но уже на пути к этому 14:28 Мнение
Медицинские справки, выданные на временно оккупированных территориях, признают в Украине 14:26
САП просит повысить залог Гладковскому до 100 млн гривен 14:15
В Польше хотят облегчить трудоустройство врачей из Украины 13:57
Доверие украинцев Зеленскому снизилось еще больше 13:55
больше новостей
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
Полиция эвакуировала 500 человек из-за сообщений о минировании ж/д-вокзала во Львове 10:05
Выходные в 2020: Кабмин определит, сколько рабочих и праздничных дней будет в 2020 году 10:37
В Киеве прогремел взрыв. Фото:
В центре Киева произошел взрыв: двое мужчин погибли, есть пострадавшая 08:11
больше новостей
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "Л/ДНР" без учета задолженности за газ 16:14
Бойко назвал преступлением перед народом открытие рынка земли без референдума 16:27
Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории, - Сивохо 18:53
Новым замминистра по развитию общин назначат уволенного экс-главу ГАСК, находящегося под следствием, - СМИ 17:12
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok