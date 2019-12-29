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29 грудня 2019, неділя, 13:07 21
Політика 2019-12-29T15:30:02+02:00
Українські Новини
З полону звільнили перших українців: список звільнених

З полону звільнили перших українців: список звільнених

Валерия Драгомирова
ДНР, Донбас, Обмін полоненими, Звільнення українських військовополенених
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента

Сьогодні, 29 грудня, під час процесу обміну полонених звільнили перших українців. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Telegram.


"Перших громадян України - звільнено. Зокрема, звільнено четверо військових, що перебували тривалий час у полоні на тимчасово окупованій частині Донбасу - Сергія Іванчука, Юрія Явтушка, Іван Дєєва, Романа Фурсова".

У той же час, як повідомляє "112", звільнили перших 25 українців в рамках обміну утримуваними особами. Попередній список: 

  1. Алоян Едуард
  2. Ульянов Миколай
  3. Вороніна Вікторія
  4. Горбуліч Тетяна
  5. Данильченко Володимир
  6. Дєєв Іван
  7. Явтушок Юрій
  8. Єременко Валентина
  9. Давадський Володимир
  10. Іванчук Сергій
  11. Картишко Роман
  12. Катишев Олег
  13. Мухіна Анастасія
  14. Олійник
  15. Волков Олександр
  16. Сикацький Михайло
  17. Семенов Валерій
  18. Семеренко Анатолій
  19. Сорокіна Олена
  20. Тарасюк Валерій
  21. Кучин Юрій
  22. Курсов Роман
  23. Іванов
  24. Яровий Андрій
  25. Пауков Олександр



Як повідомляли Українські Новини, Денісова розповіла, що в день обміну полонених можуть звільнити 80 українців. Однак кількість людина може змінюватися. 

Крім того, в "ДНР" повідомили, що закінчили верифікацію полонених, яких віддають Україні.

Тим часом обвинувачені у розстрілі активістів Євромайдана екс-беркутівці є у списках на обмін.

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію процесу обміну.

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