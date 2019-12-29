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29 декабря 2019, воскресенье, 12:34 87 Дополнено
Внешняя политика 2019-12-29T12:41:57+02:00
Українські Новини
В "ДНР" сообщили, что закончили верификацию пленных, которых отдают Украине, - СМИ

В "ДНР" сообщили, что закончили верификацию пленных, которых отдают Украине, - СМИ

Валерия Драгомирова
Донбасс, ЛНР ДНР, обмен пленными

Сегодня, 29 декабря, удерживаемые лица, которых передают на обмен, проходят процесс идентификации. Об этом сообщает корреспондент телеканала NewsOne.

"Удерживаемых лиц, которых украинская сторона собирается передать на обмен, сейчас они находятся в логистическом центре, где проверяют их документы, и потом уже их повезут в КПВВ "Майорское". ...С той стороны так же с неподконтрольной наши украинские пленники проходят такую же процедуру идентификации, у них проверяют документы", - отмечает корреспондент.


Далее, по словам корреспондента, пройдет сам физический обмен на нейтральной территории, где обе стороны поменяются транспортными средствами и уедут обратно.

"Мы буквально 5 минут назад видели, как 2 автобуса на номерах непризнанных республик почти пустые уехали со стороны территории, неподконтрольной Украине, ехали они в направлении, где сейчас находятся удерживаемые лица, которых Украина собирается отдать на обмен", - отметил корреспондент.

(Новость дополнена подробностями)

В тестовой онлайн-трансляции телеканала отмечают, что в "ДНР" закончили верификацию пленных, которых отдают Украине. 

Українськi Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию процесса обмена.

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