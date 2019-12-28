Журналістів не допустять до обміну полонених на Донбасі

Журналістів не допустять до обміну полонених, який за словами Президента Володимира Зеленського повинен відбутися 29 грудня.



Про це "hromadske" сказав представник штабу операції Об'єднаних сил Віталій Саранцев.

"Ми не відмовляли в акредитації журналістів, тому що у нас немає таких повноважень. Штаб ООС не є організатором даного заходу (обміну полонених — ред.). Сили ООС тільки забезпечують проведення заходу, але не організовують його", — зазначив прес-секретар.

За словами Саранцева, штабу повідомили, що фото і відеоматеріали повинен надати Офіс президента України.

Також спікер додав, що в штабі зібрали список журналістів, які зверталися до них за акредитацією на обмін і, у разі надходження відповідного наказу, журналістів можуть допустити до заходу.



Як повідомляли Українські Новини, обвинувачені у розстрілі активістів Євромайдана екс-беркутівці є у списках на обмін.



Раніше Тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.



Тим часом 48% опитаних "Рейтингом" вважають звільнення полонених подією року.