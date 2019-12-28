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28 грудня 2019, субота, 22:22 8
Політика 2019-12-28T23:00:01+02:00
Українські Новини
Журналістів не допустять до обміну полонених на Донбасі

Журналістів не допустять до обміну полонених на Донбасі

Валерия Драгомирова
Журналісти, Штаб ООС, Донбас, Обмін полоненими
Донбас. Фото: Міноборони/Роберто Травано/
Донбас. Фото: Міноборони/Роберто Травано/

Журналістів не допустять до обміну полонених, який за словами Президента Володимира Зеленського повинен відбутися 29 грудня.


Про це "hromadske" сказав представник штабу операції Об'єднаних сил Віталій Саранцев.

"Ми не відмовляли в акредитації журналістів, тому що у нас немає таких повноважень. Штаб ООС не є організатором даного заходу (обміну полонених — ред.). Сили ООС тільки забезпечують проведення заходу, але не організовують його", — зазначив прес-секретар.

За словами Саранцева, штабу повідомили, що фото і відеоматеріали повинен надати Офіс президента України.

Також спікер додав, що в штабі зібрали список журналістів, які зверталися до них за акредитацією на обмін і, у разі надходження відповідного наказу, журналістів можуть допустити до заходу.

Як повідомляли Українські Новини, обвинувачені у розстрілі активістів Євромайдана екс-беркутівці є у списках на обмін.

Раніше Тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.

Тим часом 48% опитаних "Рейтингом" вважають звільнення полонених подією року.

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