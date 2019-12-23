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  • 48% опрошенных "Рейтингом" считают освобождение пленных событием года, 44% - выборы Президента
23 декабря 2019, понедельник, 11:10 572
Политика 2019-12-23T12:45:02+02:00
Українські Новини
48% опрошенных "Рейтингом" считают освобождение пленных событием года, 44% - выборы Президента

48% опрошенных "Рейтингом" считают освобождение пленных событием года, 44% - выборы Президента

Елизавета Драбкина
Рейтинг, социологический опрос, обмен пленными, Выборы Президента

48% респондентов, опрошенных социологической службой "Рейтинг", считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных событием 2019 года, 44% - выборы Президента.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом 21% респондентов считает событием года возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция).

15% называют событием года выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года, 11% - укрепление курса гривны.

Опрос проводился 13-17 декабря, было опрошено 2 500 респондентов от 18 лет путем личного формализованного интервью (face-to-face).

Статистическая погрешность выборки не превышает 2%.

Как сообщали Українськi Новини, 47% респондентов, опрошенных "Рейтингом", считают Президента Владимира Зеленского политиком 2019 года.

Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

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