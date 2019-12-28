Обвинувачені у розстрілі активістів Євромайдану екс-беркутівці є у списках на обмін, – прокурор

Прокурор Сергій Куций підтвердив, що колишні бійці спецпідрозділу "Беркут", обвинувачені в розстрілах на Майдані, перебувають у списках на обмін, який відбудеться 29 грудня 2019 року.

Як пише Громадське, про це Куций заявив у суботу під час засідання Київського апеляційного суду, де проходить розгляд апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції щодо заходів припинення п'яти екс-беркутівцям.

Прокурори попросили змінити запобіжний захід колишнім беркутівцям, тому що вони перебувають у списках на обмін.

Мова йде про Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, які перебувають під вартою, а також Сергія Тамтура та Олександра Маринченка, які залишаються під цілодобовим домашнім арештом.

На засіданні суду Куций зачитав лист генпрокурора Руслана Рябошапки, в якому він вимагає звільнити обвинувачених зі слідчих ізоляторів.

Як повідомляли Українські Новини, 19 грудня суд відправив під домашній арешт підозрюваного в розстрілі активістів Евромайдана Маринченко.

Раніше суд засудив до 5 років позбавлення волі умовно колишнього бійця спецпідрозділу "Беркут" за причетність до розгону активістів на Майдані Незалежності в Києві 30 листопада 2013 року.

Тим часом, Рябошапка змінив групу прокурорів у справі про розстріли активістів Евромайдана.