Рябошапка сменил группу прокуроров в деле о расстрелах активистов Евромайдана

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сменил группу прокуроров в деле о причастности бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуры к расстрелу активистов Евромайдана.

Об этом сообщила судья Маргарита Васильева, передают Українськi Новини.

Она отметила, что в пятницу было предоставлено постановление о смене группы прокуроров в данном уголовном производстве.

Генпрокурор Рябошапка, рассмотрев материалы уголовного производства, принимая во внимание смену структуры Генпрокуратуры, пришел к выводу о необходимости определить другую группу прокуроров в данном деле.

Суд рассматривает апелляцию по мере пресечения экс-беркутовцам без непосредственного участия подозреваемых в зале заседаний.

Зинченко, Янишевский и Аброськин принимают участие в рассмотрении дела путем видеоконференцсвязи из СИЗО.

Маринченко и Тамтура на заседании отсутствуют, так как они находятся под домашним арестом, их интересы представляют адвокаты.

Прокуроры просили суд перенести заседание из-за неявки 2 подозреваемых, но суд отклонил данное ходатайство и принял решение рассматривать дело без них.

Кроме того, на заседании присутствовали не все пострадавшие, их защита также просила суд перенести заседание.

Также отмечалось, что сообщение о рассмотрении дела было получено вечером накануне апелляции, и, по мнению защиты подозреваемых, ни суд, ни стороны в суде не успели ознакомиться с материалами дела.

Кроме того, по заявлению защиты, все потерпевшие выявили желание прибыть в зал заседания, но не все смогли это сделать, так как узнали о заседании поздно.

Суд принял решение огласить перерыв на 1,5 часа для вручения копий апелляционных жалоб и процессуальных документов всем участникам апелляционного рассмотрения и ознакомления с ними.

По данным СМИ, эти бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" включены в список на обмен пленными с Россией.

Как сообщали Українськi Новини, 19 декабря суд отправил под домашний арест подозреваемого в расстреле активистов Евромайдана Маринченко.

Ранее суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно бывшего бойца спецподразделения "Беркут" за причастность к разгону активистов на Майдане Незалежности в Киеве 30 ноября 2013 года.