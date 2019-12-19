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19 декабря 2019, четверг, 19:45 7
Судебная власть 2019-12-19T19:45:05+02:00
Українські Новини
Подозреваемого в расстреле Евромайдана экс-беркутовца отправили под домашний арест

Подозреваемого в расстреле Евромайдана экс-беркутовца отправили под домашний арест

Анна Рудык
Растрел Евромайдана, Преступления против Евромайдана, Экс-беркутовцы

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в расстреле активистов Евромайдана бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил его адвокат Валентин Рыбин, передают Українськi Новини.

"Александр Маринченко вышел под круглосуточный домарест", - написал он.

Он также отметил, что ожидает освобождения других бойцов, а именно Павла Аброськина, Олега Янишевского и Сергея Зинченко.

Как сообщали Українськi Новини, суд отменил ношение браслета экс-беркутовца, обвиняемого в расстреле Евромайдана.

Ранее беркутовец признал вину в разгоне Майдана и получил условный срок.

Также ГПУ остановила расследование по убийству милиционеров на Майдане.

А Святошинский районный суд Киева допросил бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (фракция "Народный фронт") в качестве свидетеля по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах.

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