Беркутовец признал вину в разгоне Майдана и получил условный срок

Суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно бывшего бойца спецподразделения "Беркут" за причастность к разгону активистов на Майдане Незалежности в Киеве 30 ноября 2013 года.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Установлено, что беркутовец Дмитрий Перинский 30 ноября 2013 года участвовал в задержании активистов около Стеллы Независимости и составлял поддельные административные протоколы в их отношении.

В частности, в протоколах он указывал неправдивые сведения о якобы совершении задержанными мелкого хулиганства и противодействии сотрудникам милиции.

Обвиняемый признал свою вину и заключил сделку со следствием.

При этом прокуратура также инкриминировала ему хранение боеприпасов, так как в 2016 году он приобрел электродетонатор, ручную гранату и около 100 грамм взрывчатки гексоген.

Кроме того, установлено, что экс-беркутовец хранил дома пакет с наркотическим веществом - каннабисом.

Оружие, взрывчатка и наркотики были обнаружены дома у Перинского во время обыска в январе текущего года.

В августе суд утвердил сделку со следствием и назначил экс-бойцу "Беркута" согласованное наказание.

Так, по ч.1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса ему назначено 3 года ограничения свободы, по ст. 340 (незаконное препятствование проведению митингов) - 3 года тюрьмы, по ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотических веществ) - 3 года тюрьмы и по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой) - 5 лет лишения свободы.

Путем поглощения наказаний в итоге ему назначено 5 лет лишения свободы.

В то же время осужденный освобожден от отбытия наказания с испытательным сроком 3 года.

Перинский в период с октября 2005 года по сентябрь 2006 год проходил службу в Вооруженных силах на должностях солдат, разведчик-снайпер, командир отделения, а с октября 2011 года по 18 февраля 2014 год занимал должность милиционера и милиционера-альпиниста 1- го штурмового взвода роты специального назначения полка милиции особого назначения «Беркут».

Как сообщали Українськi Новини, в июле Святошинский районный суд отпустил из-под стражи бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Сергея Тамтуру, обвиняемого в причастности к расстрелу 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве.