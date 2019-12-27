Кабмін спростив видачу посвідки на проживання іноземним бійцям ООС

Кабінет Міністрів затвердив порядок отримання посвідки на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, які виконували завдання антитерористичної операції, вживали заходів щодо забезпечення національної безпеки, оборони і стримування агресії Росії в Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму каналі в Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Відповідну постанову було ухвалено у зв'язку з клопотанням командира підрозділу Збройних сил України.

За словами Гончарука, це рішення спростить отримання громадянства в подальшому.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський схвалив оформлення документів, що засвідчують особу проживають у зоні АТО/ООС за місцем звернення.



Також у зоні ООС не припиняються ворожі обстріли: бойовики сім раз обстріляли позиції військових.



Крім того, Рада надала статус добровольцям АТО до закону про суверенітет Донбасу.



Тим часом Держфонд отримав кошти для забезпечення житлом ветеранів АТО і переселенців.