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27 грудня 2019, пʼятниця, 14:39 8
Кабмін 2019-12-27T15:15:02+02:00
Українські Новини
Кабмін спростив видачу посвідки на проживання іноземним бійцям ООС

Кабмін спростив видачу посвідки на проживання іноземним бійцям ООС

Валерия Драгомирова
Кабмін, Олексій Гончарук, Видача посвідки, ООС
ООС. Фото: facebook/pressjfo
ООС. Фото: facebook/pressjfo

Кабінет Міністрів затвердив порядок отримання посвідки на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, які виконували завдання антитерористичної операції, вживали заходів щодо забезпечення національної безпеки, оборони і стримування агресії Росії в Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму каналі в Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Відповідну постанову було ухвалено у зв'язку з клопотанням командира підрозділу Збройних сил України.

За словами Гончарука, це рішення спростить отримання громадянства в подальшому.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський схвалив оформлення документів, що засвідчують особу проживають у зоні АТО/ООС за місцем звернення.


Також у зоні ООС не припиняються ворожі обстріли: бойовики сім раз обстріляли позиції військових.

Крім того, Рада надала статус добровольцям АТО до закону про суверенітет Донбасу.

Тим часом Держфонд отримав кошти для забезпечення житлом ветеранів АТО і переселенців.

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