Рада предоставила статус добровольцам АТО до закона о суверенитета Донбасса

Верховная Рада предоставила статус участника боевых действий лицам, которые в составе добровольческих формирований принимали участие в антитеррористической операции (АТО) до вступления в силу 24 февраля 2018 года закона об обеспечении суверенитета на Донбассе, предусматривающего создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил вместо штаба АТО.

За принятие законопроекта №2045-1 в целом проголосовали 329 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Статус ветеранов АТО предоставляется лицам, которые в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, на протяжении не менее 30 календарных дней принимали непосредственное участие в АТО, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, и осуществляли мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий во взаимодействии с Вооруженными силами, Министерством внутренних дел и другими образованными в соответствии с законодательством воинскими формированиями и правоохранительными органами.

Не распространяеься этот статус на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали участие в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которые добровольно обеспечивали АТО, в том числе волонтеров.

При этом решение о предоставлении статуса участника боевых действий принимается межведомственной комиссией, образованной Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, законопроектом распространяются соответствующие государственные социальные льготы и гарантии на этих лиц и членов их семей.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие с 1 января 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена обеспечить до 2024 года жильем 1 880 киевлян - участников АТО и членов семей погибших участников АТО.

Ранее в Николаевской области стартовала бесплатная учебная программа по предпринимательству для ветеранов АТО.