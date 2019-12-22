Госфонд получил средства для обеспечения жильем ветеранов АТО и переселенцев

На счета государственное специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" поступили средства, которые предусмотрены на программы обеспечения жильем ветеранов АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в то время как на жилье для молодых семей хотят выделить 23,4 млн гривен

Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда у себя на странице в Facebook.

"Только что министр развития общин и территорий Алена Бабак подтвердила, что средства на счета Госмолодежьжилье поступили. Я благодарю нашей команде в правительстве за непреклонную позицию, что эти программы для обеспечения жильем ветеранов и внутренне перемещенных лиц чрезвычайно важны и должны быть профинансированы", - написала она.

Ранее Українськi Новини писали, как получить компенсацию от государства по условиям программы "Доступное жилье". Тем временем Зеленский заявил, что переселенцам из Донбасса необходимо предоставить жилье.