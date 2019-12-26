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26 декабря 2019, четверг, 20:42 132
Общество 2019-12-26T20:43:45+02:00
Українські Новини
Зеленский одобрил оформление удостоверяющих личность документов проживающим в зоне АТО/ООС по месту обращения

Зеленский одобрил оформление удостоверяющих личность документов проживающим в зоне АТО/ООС по месту обращения

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Удостоверение личности, АТО, ООС
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий оформление документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне антитеррористической операции/операции Объединенных сил, по месту обращения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

Президент подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины", который Верховная Рада приняла 12 декабря.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О временных мероприятиях на период проведения антитеррористической операции".

Устанавливается, что оформление документов, которые подтверждают гражданство проживающим в зоне АТО/ООС, осуществляется Государственной миграционной службой по месту обращения лица или его законного представителя в тех уполномоченных органах, которые осуществляют свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/ООС.

Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны АТО/ООС во время ее проведения, проводится по фактическому месту проживания.

Также устанавливается, что для внесения сведений о месте проживания в таких документах может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Как сообщали Українські Новини, Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса


Тем временем, только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины.

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