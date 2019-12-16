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16 декабря 2019, понедельник, 08:15 40
Силовые структуры 2019-12-16T08:45:02+02:00
Українські Новини
В зоне ООС не прекращаются вражеские обстрелы: ВСУ понесли потери

В зоне ООС не прекращаются вражеские обстрелы: ВСУ понесли потери

Надежда Комендантова
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Обстрелы. Фото: Минобороны Украины
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины

За прошлые сутки, 15 декабря, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, в том числе из гранатометов. Двое военнослужащих ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"15 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили один обстрел – вблизи Лебединского. Там велся огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть вражеских обстрелов. Неподалеку Луганского стреляли из станковых противотанковых гранатометов. Еще два обстрела из СПГ, РПГ и подствольных гранатометов оккупанты устроили у Крымского. В районе Хутора Вольного велся огонь из автоматических гранатометов, неподалеку Светлодарска – из СПГ и автоматических гранатометов. Вблизи Зайцев оккупанты ударили из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 15 декабря, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил", - рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 8 раз обстреляли позиции сил ООС 14 декабря, 1 военный погиб и 2 ранены.

Также ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.

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