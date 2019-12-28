Схуднути, вивчити мову і зайнятися спортом: як правильно ставити цілі і досягати їх

Вибір подарунків, приготування святкових страв і перегляд новорічних фільмів - це ще не всі атрибути передсвяткових приготувань. Перед новим роком вже традиційним стало підбиття підсумків року. І тут пригадаються всі минулорічні обіцянки собі: зайнятися спортом, вивчити мову, сісти на дієту та інші, які з року в рік все ніяк не перейдуть у розряд виконаних.

Американська психологічна асоціація пояснює, що цілі, поставлені перед Новим роком, складно виконати, через їх неправильне формулювання та нереалістичність, йдеться в дописі на сторінці Уляни Супрун в Facebook.

Як ставити реалістичні цілі перед Новим роком та виконувати їх:

Ми часто орієнтуємося на цілі і дії, потрібні для їх досягнення, а не на причини, що призвели до наших підсумків року. Слід усунути причину негаразду, а не витрачати всі сили на шлях до мети. Правило Парето каже, що 80% негараздів викликані 20% причин. Просто перестати їсти, аби схуднути, подіє, але зіпсує здоров’я і призведе до різкого набору ваги після такої сушки. Натомість, причиною набору ваги може бути гормональне порушення, заїдання стресу, хронічний брак сну, невміння готувати здорову їжу, вимушене харчування маминими пиріжками чи бутербродами. Тому, аби в новому році схуднути, треба починати з аналізу свого життя і усунення причин, а не героїчної самопожертви заради мети. А також ставити реалістичні завдання. У прагненні схуднути це можуть бути цілі типу: відмовитися від шкідливих продуктів: вафель, тістечок, печива з магазину, цукерок, майонезу, картоплі фрі, навчитися відрізняти, коли в нас спрага, а коли голод, чи їсти 5 порцій овочів щодня.

Інколи ми хибно формулюємо питання. Це знову ж таки, мова про причини нашого стану. Інколи люди кажуть: чого в мене нікого немає? І гадають, що їм слід стати кращими, аби хтось з’явився. А питати варто таке: чого мені ніхто з мого оточення не до вподоби? Може, ви зараз захоплені своєю роботою, і не думаєте про потенційні стосунки. Або надто виснажені чи маєте надто вузьке коло спілкування. Тоді ціллю має бути знайти в новому році вільний час на дозвілля, сон і нові знайомства.

Ще одна проблема — ми ставимо надто високу планку. Слід хотіти того, що можна досягнути поступовими кроками і виміряти. Не “вивчити мову”, а “вміти замовити каву і запитати дорогу іспанською”. Не “схуднути”, а змінити індекс маси тіла з 27 до 25 — це вже здорова вага. Не “стати бігуном і пробігти марафон”, а бігати по 20 кілометрів на тиждень. Не пройти детокс і стати вегетаріанцем, а відмовитися від ковбасок, котлет і щодня їсти салат. Цілі мають бути реалістичними і чіткими.

Важливо починати з малих, комфортних для вас кроків. Складіть план дій і не бійтесь його переглядати. Стратегії народжуються, а не формулюються. Ми починаємо новий рік часто виснаженими, після переїдання і недосипання, а на роботі нас чекають завали ще з грудня. В такому стані важко бігати зранку і ходити на курси ввечері. Почніть із нормалізації сну. Потім відмовтесь від одного шкідливого продукту, наприклад, не пийте каву з цукром. Проживіть так тиждень і надалі продовжуйте поступово додавати якусь зміну, яка веде вас до вашої мети.

Розповідайте про свої досягнення. Поділіться своїм досвідом із родиною та друзями. Подумайте про компанію однодумців, з ким можна піти в тренажерний зал чи на мовні курси. Підтримка мотивує дотримуватися цілей. Водночас, наявність кола людей, з ким можна поділитися успіхами у ваших досягненнях, зробить ваш шлях більш впевненим та рішучим.

Водночас фахівці рекомендують: щоби ви собі не обіцяли, подумайте, чи ви справді цього хочете, і орієнтуйтеся не на мету, а на процес, який має увійти у ваше життя і стати доброю звичкою. А результат прийде слідом.

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