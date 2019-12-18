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18 декабря 2019, среда, 06:55 326
Lifestyle 2019-12-18T08:30:03+02:00
Українські Новини
Бюджетно и красиво: что можно подарить за 100 гривен

Бюджетно и красиво: что можно подарить за 100 гривен

Роман Евланов
100 гривен, Экономия, Подарки, подарки на Новый год, Новый год-2020
Рождественские подарки. Фото: s1.tchkcdn.com
Рождественские подарки. Фото: s1.tchkcdn.com

Подарков к Новому году ждет каждый, и с этим трудно поспорить. Независимо от возраста, пола и прочих признаков, каждый человек, так или иначе, ожидает от этого праздника радости и сюрпризов. Впрочем, многие любят не только получать подарки, но и дарить их. И вот тут иногда начинаются проблемы. Если проблема самого выбора подарка, в целом решаема, то могут появиться и другие сложности. Например, далеко не все готовы потратить на подарок большую сумму денег, а порадовать друга или подругу все равно хочется. Ведь главное - это внимание, которое мы уделяем близким людям в праздник. Українські Новини прошлись по магазинам и составили список подарков, стоимость которых колеблется в пределах ста гривен.

  1. Открытка handmade. Как правило, такие открытки гораздо красивее и ярче, чем стандартные магазинные, к тому же, всегда можно найти мастера, который сделает открытку с налетом личности получателя, добавит совершенно авторские пожелания, портрет получателя и прочие интересные детали.
  2. Красивый ежедневник или скетчбук. Несмотря на век цифровых технологий, художники и писатели, да и многие другие предпочитают более материальное оформление для своих мыслей, списков, зарисовок и тд. Кроме того, такой подарок, кроме пользы несомненно практической, несет и пользу сентиментальную, ведь тот, кому вы его подарили, будет пользоваться подарком каждый день и тепло вспоминать вас и ваше внимание.
  3. Экосумка. Красивые и стильные эковещи сейчас в тренде, и быть экоосознанным человеком становиться все более и более популярным качеством для людей. Да и ходить в магазин с красивой сумочкой гораздо приятнее, чем с шуршащим пакетом, который может порваться в любой момент. А если еще и вспомнить о том, что их потом складируют в знаменитый пакет с пакетами, то пользу экосумки становится вообще сложно переоценить.
  4. Мыло ручной работы. Многообразие форм, расцветок и ароматов, которые можно встретить у мастеров мыловарения, иногда просто поражает. Можно, конечно, выбрать готовое мыло в специализированном магазине, а можно связаться с частным мастером и выбрать самостоятельно и форму, и аромат будущего мыльного шедевра.
  5. Елочные игрушки. В Новый год, когда все украшают елочки, особенно приятно повесить на праздничное деревце красивую игрушку , полученную в подарок от близкого человека. Плюс двести очков в карму вам обеспечено!
  6. Раскраска-антистресс. Да, действительно. Почему бы и нет? В нашей повседневной жизни огромное количество стрессовых ситуаций, и избавляться от них действительно можно вот таким нетривиальным способом. Да и многообразие рисунков таких раскрасок позволяет выбрать необязательно детские узоры в виде мультяшек и подобного, а и реалистичные изображения птиц и животных, пейзажи и натюрморты.
  7. Копилка. Как это неудивительно, но копилки все еще не выходят из моды. Особенно кстати будет этот подарок, если вы точно знаете, что друг собирает или планирует собирать деньги для какой-либо крупной покупки. А в копилку, кстати, можно даже положить совсем символическую сумму в качестве фундамента для будущего вложения.
  8. Маска для сна. На первый взгляд кажется, что такая вещь - не слишком популярная в нашем обществе, однако, ей на самом деле уделено мало внимания. Что еще поможет заснуть в транспорте, когда вокруг слишком много раздражителей? Или же дома, когда по каким-либо причинам нельзя выключить свет и отвлечься от всего? Тем более, что многообразие дизайнов позволяет выбрать как и мордочку смешного животного в качестве основной иллюстрации маски, так и другой, менее забавный рисунок.
  9. Термокружка. Зимой наступает время теплых напитков, и вдвойне приятно пить горячий чай или кофе (а то и глинтвейн) из собственной чашки, которая не будет обжигать руки и сделает даже самый холодный вечер исключительно теплым и приятным.
  10. Новогодние носки или рукавицы. Такой подарок точно не будет лишним ни для кого. А вдобавок внутрь носка или рукавички можно положить конфеты или шоколад. Тогда это будет даже двойная радость.

Это, разумеется, далеко не самый исчерпывающий список возможных подарков на Новый год. А мы напоминаем о том, что не стоит дарить и как вообще выбрать подарки, чтобы не прослыть худшим дарителем в мире. 

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