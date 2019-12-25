Когда подводить итоги года и задавать вопросы: прогноз астролога

До Нового года, который пройдет под покровительством Белой Крысы, осталось меньше недели. Пора подводить итоги года, планировать наряд для праздника, задавать вопросы и верить в чудеса. В какой день лучше всего это сделать, написала астролог Анна Булатова на Facebook. 25 декабря. День Луны Луна находится в знаке Стрельца в соединении с Меркурием. Сегодня нужно заниматься домом, бытом, семьей. Астролог советует делать это с пафосом и размахом. А также надеть свой лучший домашний наряд. "Хвастаемся всем о том, что сделали по дому к празднику. Что собираетесь сделать, приготовить, какие подарки подарите. Помечтаем о путешествиях. Сделаем себе ванну с изысками. Посмотрим старый романтический иностранный фильм. Подготовьтесь. Это должно сочетаться с реальностью. Иначе будет выглядеть смешно", - говорится в сообщении. 26 декабря. День Марса Марс в знаке Скорпиона, в своей обители, очень силен. В соединении с Прозерпиной и в хороших аспектах к точкам затмения. И тем не менее, активничать сегодня не нужно. Астролог советует провести ревизию уходящего года на тему: - Чего я достиг\/ла в уходящем году? - Что мне удалось воплотить в жизнь, а что нет? - Какие качества\/силы мне помогли, а какие помешали? - Что я возьму с собой в наступающий 2020, а от чего точно нужно избавиться? - За что я благодарна уходящему году? И это очень важный вопрос. Обязательно найдите сегодня время, чтобы написать это. 27 декабря. День Меркурия Меркурий в знаке Стрельца, в соединении Солнцем. Знак Стрельца для Меркурия — это изгнание. Место, где чувствует себя он не в своей тарелке. Простачок на фоне профессоров) В классических подходах слабостью считается. "Поэтому сегодня задаем свои вопросы смело! Вдруг есть что-то, что вы не успели спросить в уходящем году. Задавайте свои вопросы! И если вдруг вам покрутят у виска или ухмыльнутся, за на их взгляд "глупые" вопросы), сделайте акцент на вашей смелости и решительности. "Я смело и решительно задаю свои вопросы. И знаю, что мало, кто мог бы это сделать вот так, как это делаю я!", - говорит Булатова. Если для кого-то такая задача покажется сложной можно структурировать и привести в порядок свои носители информации. Удалить ненужное. Отнести в ремонт, то, что давно нуждается. Книжку телефонную почистить в конце концов. 28 декабря. День Юпитера Юпитер в Козероге, в соединении с Солнцем. Астролог советует: - занятие языком, если вы его изучаете, - получение нужной, важной информации, связанной с чем-то иностранным, - попросить совет у строгого начальника), - самому дать какой-то нужный и полезный совет другим, - сделать благотворительное. 29 декабря. День Венеры Венера в знаке Водолея в соединении с Луной. Время планировать маникюр, прическу и наряд для встречи Нового года. "Между этими заботами можно и с подружками пару часиков тусануть. Ну а вечером, конечно же секс! Венера все-таки) И да, с разнообразием и выдумкой", - советует астролог. 30 декабря. День Сатурна Сатурн в Козероге, в соединении с Плутоном, делает красивый секстиль к Марсу и Нептуну. В этот день очень хорошо пойдет уборка. Любой труд Сатурн оценит. И сегодня тот самый день, когда нужно составить план на 2020 год. Побольше молчите, поменьше говорите. И проведите как можно больше времени наедине. Приведите в порядок мысли. А лучше вообще постарайтесь их утихомирить. 31 декабря. День Солнца День отдыха, развлечений, веселья, радости, любви. "Прямо с утра! Просыпайтесь с самым лучшим настроением! Улыбайтесь и шутите! Будьте открыты и наивны, как тот маленький ребенок, который с замиранием и восхищением ждет ЧУДА! Верьте в Чудеса и тогда они в Новом году обязательно с вами произойдут!!!".Ранее Українські Новини писали, каким Знакам восточного гороскопа повезет в Новом году.