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25 декабря 2019, среда, 11:30 8
Жизнь 2019-12-25T11:45:02+02:00
Українські Новини
Когда подводить итоги года и задавать вопросы: прогноз астролога

Когда подводить итоги года и задавать вопросы: прогноз астролога

Валерия Драгомирова
Новый год-2020, Год крысы, Гороскоп
Новый год. Фото: pexels
Новый год. Фото: pexels

До Нового года, который пройдет под покровительством Белой Крысы, осталось меньше недели. Пора подводить итоги года, планировать наряд для праздника, задавать вопросы и верить в чудеса. В какой день лучше всего это сделать, написала астролог Анна Булатова на Facebook.

25 декабря. День Луны

Луна находится в знаке Стрельца в соединении с Меркурием. Сегодня нужно заниматься домом, бытом, семьей. Астролог советует делать это с пафосом и размахом. А также надеть свой лучший домашний наряд.

"Хвастаемся всем о том, что сделали по дому к празднику. Что собираетесь сделать, приготовить, какие подарки подарите. Помечтаем о путешествиях. Сделаем себе ванну с изысками. Посмотрим старый романтический иностранный фильм. Подготовьтесь. Это должно сочетаться с реальностью. Иначе будет выглядеть смешно", - говорится в сообщении.

26 декабря. День Марса

Марс в знаке Скорпиона, в своей обители, очень силен. В соединении с Прозерпиной и в хороших аспектах к точкам затмения.

И тем не менее, активничать сегодня не нужно. Астролог советует провести ревизию уходящего года на тему:

- Чего я достиг/ла в уходящем году?

- Что мне удалось воплотить в жизнь, а что нет?

- Какие качества/силы мне помогли, а какие помешали?

- Что я возьму с собой в наступающий 2020, а от чего точно нужно избавиться?

- За что я благодарна уходящему году? И это очень важный вопрос. Обязательно найдите сегодня время, чтобы написать это.

27 декабря. День Меркурия

Меркурий в знаке Стрельца, в соединении Солнцем. Знак Стрельца для Меркурия — это изгнание. Место, где чувствует себя он не в своей тарелке. Простачок на фоне профессоров) В классических подходах слабостью считается.

"Поэтому сегодня задаем свои вопросы смело! Вдруг есть что-то, что вы не успели спросить в уходящем году. Задавайте свои вопросы! И если вдруг вам покрутят у виска или ухмыльнутся, за на их взгляд "глупые" вопросы), сделайте акцент на вашей смелости и решительности. "Я смело и решительно задаю свои вопросы. И знаю, что мало, кто мог бы это сделать вот так, как это делаю я!", - говорит Булатова.

Если для кого-то такая задача покажется сложной можно структурировать и привести в порядок свои носители информации. Удалить ненужное. Отнести в ремонт, то, что давно нуждается. Книжку телефонную почистить в конце концов.

28 декабря. День Юпитера

Юпитер в Козероге, в соединении с Солнцем.

Астролог советует:

- занятие языком, если вы его изучаете,

- получение нужной, важной информации, связанной с чем-то иностранным,

- попросить совет у строгого начальника),

- самому дать какой-то нужный и полезный совет другим,

- сделать благотворительное.

29 декабря. День Венеры

Венера в знаке Водолея в соединении с Луной.

Время планировать маникюр, прическу и наряд для встречи Нового года.

"Между этими заботами можно и с подружками пару часиков тусануть. Ну а вечером, конечно же секс! Венера все-таки) И да, с разнообразием и выдумкой", - советует астролог.

30 декабря. День Сатурна

Сатурн в Козероге, в соединении с Плутоном, делает красивый секстиль к Марсу и Нептуну.

В этот день очень хорошо пойдет уборка. Любой труд Сатурн оценит.

И сегодня тот самый день, когда нужно составить план на 2020 год.

Побольше молчите, поменьше говорите. И проведите как можно больше времени наедине. Приведите в порядок мысли. А лучше вообще постарайтесь их утихомирить.

31 декабря. День Солнца

День отдыха, развлечений, веселья, радости, любви.

"Прямо с утра! Просыпайтесь с самым лучшим настроением! Улыбайтесь и шутите! Будьте открыты и наивны, как тот маленький ребенок, который с замиранием и восхищением ждет ЧУДА! Верьте в Чудеса и тогда они в Новом году обязательно с вами произойдут!!!".


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