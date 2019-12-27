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27 грудня 2019, пʼятниця, 10:45 10
Фінанси 2019-12-27T12:00:02+02:00
Українські Новини
Перед вихідними курс рубля в обмінниках підскочив

Перед вихідними курс рубля в обмінниках підскочив

Надежда Комендантова
курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві

У п'ятницю, 27 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 26 січня, зріс на 4 копійки до 3,38 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні зріс на 6 копійок до 3,87 грн за 10 рублів.

Курс рубля на 27 грудня в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,38 3,87
Максимальний 3,63 5,00
Мінімальний 2,30 3,60

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти прогнозують, що після значного зміцнення гривні, яка досягла рівня 2016 року, а також побила світовий рекорд по темпах зростання, курс гривні може значно впасти вже з січня.

Курс долара і євро рекордно злетів в обмінниках перед вихідними.

Тим часом, перед вихідними гривня почала падіння: офіційний курс валют.

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