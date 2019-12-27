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27 грудня 2019, пʼятниця, 10:13 15
Фінанси 2019-12-27T11:31:14+02:00
Українські Новини
Курс долара і євро рекордно злетів в обмінниках перед вихідними

Курс долара і євро рекордно злетів в обмінниках перед вихідними

Надежда Комендантова
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Валюта. Фото: belprauda.org
Валюта. Фото: belprauda.org

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 26 грудня на 55,86 коп. до 23,8182 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 33,74 коп. до 23,2200 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 32,32 коп. до 25,5894 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 58,73 коп. до 26,3927 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 23,2200 23,8182 25,5894 26,3927 3,38 3,87
Максимальний 23,6000 24,4000 25,9000 27,2000 3,70 5,00
Мінімальний 22,8000 23,5000 25,0000 26,0000 2,50 3,70

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти прогнозують, що після значного зміцнення гривні, яка досягла рівня 2016 року, а також побила світовий рекорд по темпах зростання, курс гривні може значно впасти вже з січня.

У той же час міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що можливі два сценарії курсу гривні на 2020 рік.

Тим часом, перед вихідними гривня почала падіння: офіційний курс валют.

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