Великий обмін полоненими: ЗМІ повідомили можливу дату і "формулу" обміну з ОРДЛО

У неділю, 29 грудня, відбудеться обмін близько 200 утримуваних осіб в межах "великої обміну", про який домовилися лідери "нормандської четвірки" на саміті в Парижі.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на "джерело в групі з організації мінських переговорів".

Повідомляється зокрема, що за підсумками відеоконференції Тристоронньої контактної групи (ТКГ) сторони домовилися про гнучку формулу обміну. Це стало компромісним варіантом, оскільки відкладати процедуру далі через такого роду технічних причин було не можна. Сторони повинні були до нового року реалізувати рішення "Нормандського саміту".

Видання повідомляє, що домовитися про чітку формулу не вдавалося через позиції частини полонених з обох сторін, які відмовляються брати участь в обміні.

Також за інформацією видання, при складанні списків на обмін були допущені помилки. Зокрема, у списках опинилися засуджені в Україні за перевищення посадових повноважень уродженці Києва. Вони виявилися в числі тих, хто відмовився від участі в обміні.

За словами співрозмовника російського агентства, 27-28 грудня ще належить завершити опитування всіх потенційних учасників обміну і отримати від них згоду або відмову – потім буде сформульована остаточна формула.

За словами джерела, "доки верифікація більшості учасників обміну не проведена, можна припустити, що вдасться обміняти в цілому трохи більше 200 осіб.

Раніше передбачалася обміняти близько 300 осіб.

Газета "Коммерсант" з посиланням на два джерела також повідомляє, що Київ і представники ОРДЛО домовилися здійснити обмін 29 грудня.

До цієї дати належить здійснити ще одну процедуру: перевірити, чи є добровільною відмова від обміну близько 40 осіб з числа тих, кого Київ готувався передати ОРДЛО.

Це повинен зробити координатор підгрупи ТКГ з гуманітарних питань Тоні Фріш. Він приступить до перевірки 27 грудня, повідомила "Ъ" представник т. зв. "ЛНР" в гуманітарній підгрупі Ольга Кобцева.

Точну кількість тих, хто підпаде під новий "великий обмін", ніхто зі сторін не назвав.

У той же час, hromadske повідомляє, що ввечері 26 грудня в так званій "ДНР" заявили, що обмін відбудеться 29 грудня у форматі "87 на 55 осіб".

Українська сторона поки не підтвердила формат і дату обміну.

Як повідомляли Українські Новини, Тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.

Раніше також ТКГ обговорила обмін за принципом "всіх на всіх": підсумки зустрічі.

Тим часом, обвинувачений у смерті десяти українських військових Бутрименко внесений в список на обмін полоненими.