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26 декабря 2019, четверг, 17:20 56
Внешняя политика 2019-12-26T17:30:01+02:00
Українські Новини
Обвиняемый в смерти десяти украинских военных Бутрименко внесен в список на обмен пленными

Обвиняемый в смерти десяти украинских военных Бутрименко внесен в список на обмен пленными

Елизавета Кесельман
обмен пленными, Трехсторонняя контактная группа, трехсторонние переговоры, Николай Бутрименко
Бутрименко в суде. Фото: depo.ua
Бутрименко в суде. Фото: depo.ua

Обвиняемый в смерти десяти украинских спецназовцев в июле 2014 года Николай Бутрименко внесен в список на обмен пленными между Киевом и оккупированным территориям Донбасса. Об этом стало известно 26 декабря на подготовительном заседании Ореховского районного суда Запорожской области, где повторно слушается дело Буртименко после апелляции, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что во время заседания суда по ходатайству прокуратуры подозреваемому также была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

"Это ходатайство было обосновано тем, что участники Трехсторонней контактной группы по обмену пленных во исполнение Минских соглашений и договоренностей в "нормандском формате" об обмене "всех на всех" достигли договоренности о включении Бутрименко в список на обмен. И поэтому заявлено такое ходатайство, поскольку сама процедура обмена подразумевает, чтобы человек не содержался под стражей, под залогом или под домашним арестом — только личное обязательство. Прокурор забрал это постановление. Насколько понимаю, он поехал в Мариупольское СИЗО, и сегодня или завтра Бутрименко заберут сотрудники Службы безопасности. То есть он не поедет сам домой — будет направлен работниками СБУ к месту сбора всех, и будут ждать, когда будет старт на обмен", — сообщила адвокат Елена Яркина.

На данный момент дело против Бутрименко не закрыто: он остается в статусе обвиняемого. Следующее заседание суда по его делу назначено на 15 января.

"Он обязан прибыть 15 января в Ореховский районный суд или участвовать в режиме видеоконференции. Сегодня позиция потерпевших не будет заслушана, поскольку их не вызывали на судебное заседание из-за технического переноса дела. Потерпевшие будут на заседании уже 15 января. Но позиция потерпевших именно такая: Бутрименко является преступником, он является обвиняемым, и если его забирают, то пусть возвращают ребят из 3-го полка. Предварительные разговоры с семьями пострадавших были следующего толка: если его обменяют на других военных, которые остались в "ДНР/ЛНР", то эта позиция гуманна. Люди понимают все это. И все очень сильно хотят, чтобы Бутрименко обменяли на Сергея Глондара и Александра Коринькова из 3-го полка спецназначения", — добавила адвокат. 

Как сообщали Українські Новини, Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года.

Ранее также ТКГ обсудила обмен по принципу "всех на всех": итоги встречи.

Больше новостей о: обмен пленными Трехсторонняя контактная группа трехсторонние переговоры Николай Бутрименко

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