Боротьба з гральним бізнесом: уряд відкрило "гарячу лінію"

Відтепер громадяни зможуть самостійно повідомляти про відновлення незаконної роботи гральних залів на урядову "гарячу лінію". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Так, Гончарук закликав українців, які стали свідками відновлення роботи ігрових залів, звертатися на урядову лінію.

"Якщо ви стали свідками того, як деякі ігрові зали відновили свою роботу - прошу звертатися на урядову гарячу лінію за номером 1545, вибравши категорію #5", - написав прем'єр.

Він пообіцяв, що уряд буде оперативно реагувати на звернення.

Як повідомляли Українські Новини, сотні мобільних груп Нацполіції шукають гральний бізнес по всій Україні.

Раніше в Україні закрили понад 5 тис. гральних закладів: відкрито 250 кримінальних справ.

Кабмін своїм рішенням заборонив гральний бізнес під виглядом державних лотерей. Зеленський підтвердив зв'язок рішення уряду з провалом голосування Ради.

А на виконання рішення Кабміну міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив Нацполіції з 16:00 20 грудня припинити функціонування гральних клубів, закладів і лотерей.