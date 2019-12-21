В Украине закрыли более 5 тыс. игорных заведений: открыто 250 уголовных дел

Национальная полиция при закрытии 5,3 тыс. игорных заведений изъяла игровое оборудование на 51,3 млн гривен и открыла 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

"Продолжаются меры по выявлению и пресечению незаконной деятельности объектов игорного бизнеса на территории Украины. Всего в государстве прекращена деятельность 5 300 игорных заведений", - сказано в нем.

При этом подчеркивается, что мобильные группы полиции осуществляют постоянный мониторинг и готовы реагировать на попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность.

"С начала отработки у правонарушителей изъято 4 400 единиц игорного оборудования... Приблизительная стоимость изъятого составляет 51,3 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Среди изъятого 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, 3 715 единиц компьютерного оборудования, 318 единиц другого компьютерного оборудования.

"В настоящее время по фактам занятия игорным бизнесом полицейские открыли 250 уголовных производств по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Занятие игорным бизнесом наказывается штрафом от 170 тыс. до 680 тыс. гривен, а если такие действия совершены лицом, которое было ранее судимым за занятие игорным бизнесом - от 680 тыс. до 850 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин своим решением запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей.

Зеленский подтвердил связь решения правительства с провалом голосования Рады.

Во исполнение решения Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Нацполиции с 16:00 20 декабря прекратить функционирование игорных клубов, заведений и лотерей. Тем временем Авакову напомнили, как он обещал закрыть все игровые автоматы и казино 5 лет назад.