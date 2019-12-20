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  • Кабмин запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей: полиция проверит игральные залы
20 декабря 2019, пятница, 09:49 997
Политика 2019-12-20T09:49:20+02:00
Українські Новини
Кабмин запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей: полиция проверит игральные залы

Кабмин запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей: полиция проверит игральные залы

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Игорный бизнес, Лотереи, Алексей Гончаренко
Лотерея. Фото: minfin.com.ua
Лотерея. Фото: minfin.com.ua

Кабинет министров Украины исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Министры проголосовали за отмену соответствующих положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях", - уточнил он.

Отныне заведения с игральными автоматами не смогут легально работать под видом государственных лотерей и использовать договора передоручения на распространение мгновенных лотерей.

"Дал поручение Национальной полиции Украины сегодня же начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А Государственной фискальной службе организовать проверки лицензий всех так называемых государственных лотерей", - подытожил премьер-министр.

Как сообщали Українські новини, у нардепов дошли руки до обещанной Зеленским легализации игорного бизнеса.

Большинство украинцев не поддерживает легализацию азартных игр.

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