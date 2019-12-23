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23 декабря 2019, понедельник, 14:06 1642
Силовые структуры 2019-12-23T15:00:02+02:00
Українські Новини
Сотни мобильных групп Нацполиции ищут игорный бизнес по всей Украине

Сотни мобильных групп Нацполиции ищут игорный бизнес по всей Украине

Валерия Драгомирова
Нацполиция, Мобильные группы, Игорный бизнес, Закрытие игорного бизнеса
Лотерея. Фото: minfin.com.ua
Лотерея. Фото: minfin.com.ua

В Нацполиции создали 715 мобильных групп для выявления незаконного игорного бизнеса по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В состав мобильных групп вошли сотрудники следственных подразделений и Департамента стратегических расследований. Мобильные группы мониторят соблюдение норм законодательства относительно запрета функционирования любых игорных заведений. Также сейчас продолжается демонтаж наружной рекламы этих заведений.

"Любые попытки владельцев игорного бизнеса возобновить незаконную деятельность полиция будет пресекать и принимать соответствующие меры. Поэтому призываем ловкачей и лиц, имеющих намерение сдавать в аренду помещения под подпольные игорные заведения, не нарушать нормы действующего законодательства", — говорится в сообщении.

В полиции просят граждан сообщать на линию 102 о таких заведениях.


Как сообщали Українські Новини, Аваков поручил Национальной полиции с 16:00 пятницы, 20 декабря, прекратить функционирование игорных клубов, заведений и лотерей.

Кроме того, Нацполиция при закрытии 5,3 тыс. игорных заведений изъяла игровое оборудование на 51,3 млн гривен и открыла 250 уголовных производств.

Тем времнем Зеленский резко отреагировал на провал легализации игорного бизнеса.

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