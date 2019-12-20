Аваков поручил закрыть игорные заведения уже сегодня

Министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции с 16:00 пятницы, 20 декабря, прекратить функционирование игорных заведений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українські Новини.

"Постановление Кабмина нам диктует, что все игорные клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - распорядился Аваков.

Он отметил, что Кабинет Министров постановлением отменил некоторые положения приказа Комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года о запрете игорного бизнеса в Украине в части деятельности распространителей лотерей.

По словам Авакова, с 20 декабря все игорные заведения прекращают функционирование.

Министр на селекторном совещании в пятницу сообщил, что соответствующее постановление Кабмина уже опубликовано и вступило в силу.

Аваков отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к выполнению приказа.

В сообщении отмечается, что за минувшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными; приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 млн гривен.

После решения Кабмина будут отменены электронные системы - теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы.

Нацполиция создаст постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений на местах для выявления и документирования незаконного игорного бизнеса.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 20 декабря, утром премьер-министр Алексей Гончарук в социальной сети Facebook сообщил, что Кабмин запретил игорный бизнес под видом гослотерей.