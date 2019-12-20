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20 декабря 2019, пятница, 12:45 388
Политика 2019-12-20T13:08:24+02:00
Українські Новини
Аваков поручил закрыть игорные заведения уже сегодня

Аваков поручил закрыть игорные заведения уже сегодня

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Игральный бизнес, Украинская национальная лотерея, Нацполиция, Арсен Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции с 16:00 пятницы, 20 декабря, прекратить функционирование игорных заведений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українські Новини.

"Постановление Кабмина нам диктует, что все игорные клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - распорядился Аваков.

Он отметил, что Кабинет Министров постановлением отменил некоторые положения приказа Комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года о запрете игорного бизнеса в Украине в части деятельности распространителей лотерей.

По словам Авакова, с 20 декабря все игорные заведения прекращают функционирование.

Министр на селекторном совещании в пятницу сообщил, что соответствующее постановление Кабмина уже опубликовано и вступило в силу.

Аваков отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к выполнению приказа.

В сообщении отмечается, что за минувшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными; приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 млн гривен.

После решения Кабмина будут отменены электронные системы - теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы.

Нацполиция создаст постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений на местах для выявления и документирования незаконного игорного бизнеса.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 20 декабря, утром премьер-министр Алексей Гончарук в социальной сети Facebook сообщил, что Кабмин запретил игорный бизнес под видом гослотерей.

Большинство украинцев не поддерживает легализацию азартных игр.

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