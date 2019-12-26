ДБР хоче навчити своїх водіїв екстремального водіння за 130 тис. гривень

Державне бюро розслідувань оголосило тендер на послуги з навчання своїх співробітників контраварійного водіння за 130 тис. гривень.

Про це йдеться у тендерній документації, оприлюдненої в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Результатів тендеру поки немає.

Очікувана вартість послуги становить 129 600 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань хоче купити набір тактичних шапок і бейсболок. Кількість шапок і бейсболок не вказується. Очікувана вартість товару становить 36 тис. гривень.

А Національна поліція закупить понад 6,5 тисяч зимових штормових курток для своїх працівників на загальну суму понад 16 млн гривень. А постачальником товару вибрали компанію, яка сама є фігурантом розслідування поліцейських.

Також ДБР хоче купити у 24-річної Чернеги боксерські груші та манекени за 137 тис. гривень.

Тим часом Вищий антикорупційний суд хоче купити снігоприбиральну машину за 100 тис. гривень.

А Національна академія Державної прикордонної служби ім. Богдана Хмельницького має намір домовитися з ТОВ "Уа Макс Трейдинг" (Київ) про закупівлі 8,6 тонн меду за 426,4 тис. гривень.