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26 грудня 2019, четвер, 19:15 4
Судова влада 2019-12-26T20:00:02+02:00
Українські Новини
ДБР хоче навчити своїх водіїв екстремального водіння за 130 тис. гривень

ДБР хоче навчити своїх водіїв екстремального водіння за 130 тис. гривень

Анна Рудык
ДБР, Закупівлі, Держзакупівлі
ДБР. Фото: ДБР
ДБР. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань оголосило тендер на послуги з навчання своїх співробітників контраварійного водіння за 130 тис. гривень.

Про це йдеться у тендерній документації, оприлюдненої в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Результатів тендеру поки немає.

Очікувана вартість послуги становить 129 600 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань хоче купити набір тактичних шапок і бейсболок. Кількість шапок і бейсболок не вказується. Очікувана вартість товару становить 36 тис. гривень.

А Національна поліція закупить понад 6,5 тисяч зимових штормових курток для своїх працівників на загальну суму понад 16 млн гривень. А постачальником товару вибрали компанію, яка сама є фігурантом розслідування поліцейських.

Також ДБР хоче купити у 24-річної Чернеги боксерські груші та манекени за 137 тис. гривень.

Тим часом Вищий антикорупційний суд хоче купити снігоприбиральну машину за 100 тис. гривень.

А Національна академія Державної прикордонної служби ім. Богдана Хмельницького має намір домовитися з ТОВ "Уа Макс Трейдинг" (Київ) про закупівлі 8,6 тонн меду за 426,4 тис. гривень.

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