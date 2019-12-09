Высший антикоррупционный суд хочет купить снегоуборочную машину за 100 тыс. гривен

Высший антикоррупционный суд планирует купить машину для уборки снега за 100 тыс гривен.

Об свидетельствуют планы закупок ведомства с системе публичных закупок Prozorro, передают Українськi Новини.

Начало процедуры закупки было запланировано на ноябрь, однако данных об оглашении тендера в системе закупок пока нет.

В плане закупки указано, что машина для уборки снега необходима для осуществления правосудия.

Ожидаемая стоимость закупки товара составляет 100 тыс гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная академия Государственной пограничной службы им. Богдана Хмельницкого намерена договориться с ООО "Уа Макс Трейдинг" (Киев) о закупке 8,6 тонн меда за 426,4 тыс. гривен.

Тем временем Нацполиция закупит одежду за 16 млн гривен у фигуранта своего расследования. А в начале ноября ГБР сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".