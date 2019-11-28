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28 ноября 2019, четверг, 15:40 430
Судебная власть 2019-11-28T17:00:03+02:00
Українські Новини
ГБР хочет купить у 24-летней Чернеги боксерские груши и манекены за 137 тыс. гривен

ГБР хочет купить у 24-летней Чернеги боксерские груши и манекены за 137 тыс. гривен

Prozorro, Тендер, ГБР, боксерские груши

Госбюро расследований намерено купить у физлица-предпринимателя Виктории Чернеги боксерские груши и манекены за 137 тыс. гривен, в то время, как первых 22 бойца спецназа ГБР начали службу.

Об этом говорится в тендерной документации, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

В частности, ГБР купило 2 боксерских манекена с регулируемой высотой, водоналивной боксерский мешок, весом 85,5 кг, водоналивной боксерский мешок, весом 54 кг, 2 манекена для борьбы с ногами, 8 боксерских мешков с ременевой кожи.

Сумма сделки составила 137 675 гривен.

Чернеге 24 года.

Она участвовала в 166 закупках, победила в 80 тендерах на сумму 2 888 614 гривен, подписано 76 договоров на сумму 2 660 538 гривен.

Как сообщали Українськi Новини,  ГБР объявило о желании создать свой спецназ. После чего Госбюро расследований объявило конкурс по набору оперативных сотрудников и бойцов спецназа. Тогда заместитель директора ГБР Александр Буряк заявил, что что для новых кадров в ГБР созданы необходимые условия - есть тренировочная база и помещения, где будут размещаться спецназовцы, а ГБР осуществляет закупку экипировки, оружия и техники, необходимой для проведения оперативных мероприятий.

 

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