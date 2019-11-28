ГБР хочет купить у 24-летней Чернеги боксерские груши и манекены за 137 тыс. гривен

Госбюро расследований намерено купить у физлица-предпринимателя Виктории Чернеги боксерские груши и манекены за 137 тыс. гривен, в то время, как первых 22 бойца спецназа ГБР начали службу. Об этом говорится в тендерной документации, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини. В частности, ГБР купило 2 боксерских манекена с регулируемой высотой, водоналивной боксерский мешок, весом 85,5 кг, водоналивной боксерский мешок, весом 54 кг, 2 манекена для борьбы с ногами, 8 боксерских мешков с ременевой кожи. Сумма сделки составила 137 675 гривен. Чернеге 24 года. Она участвовала в 166 закупках, победила в 80 тендерах на сумму 2 888 614 гривен, подписано 76 договоров на сумму 2 660 538 гривен. Как сообщали Українськi Новини, ГБР объявило о желании создать свой спецназ. После чего Госбюро расследований объявило конкурс по набору оперативных сотрудников и бойцов спецназа. Тогда заместитель директора ГБР Александр Буряк заявил, что что для новых кадров в ГБР созданы необходимые условия - есть тренировочная база и помещения, где будут размещаться спецназовцы, а ГБР осуществляет закупку экипировки, оружия и техники, необходимой для проведения оперативных мероприятий.