Нацакадемия Госпогранслужбы хочет купить 8,6 тонн меда

Национальная академия Государственной пограничной службы им. Богдана Хмельницкого намерена договориться с ООО "Уа Макс Трейдинг" (Киев) о закупке 8,6 тонн меда за 426,4 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Предметом закупки тендера являются 8 614 кг меда, который должен быть произведен в природных условиях без использования химических веществ и генномодифицированных организмов.

Срок поставки меда - до 31 декабря.

Кроме компании-победителя заявку на участие вторгах подали ФОП "Артюшенко Дмитрий Васильевич", ООО "Украинское общество меда", однако их заявки были отклонены.

Таким образом, компания ООО "УА Макс Трейдинг" стала единственным учасником торгов.

Согласно данным государственного реестра юридических лиц, руководителем и владельцем компании-победителя является Максим Меженский.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине утвердили новые требования к меду.

Тем временем продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщает, что Украина вошла в тройку мировых лидеров по экспорту мед.