Нацполиция закупит одежду за 16 млн гривен у фигуранта своего расследования

Национальная полиция закупит более 6,5 тысяч зимних штормовых курток для своих работников на общую сумму более 16 млн гривен. А поставщиком товара выбрали компанию, которая сама является фигурантом расследования полицейских. Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Эта фирма упоминается в расследовании правоохранителей о мошенничестве при закупке носков для нужд армии в 2015 году. Об этом свидетельствует информация из постановлений Соломенского суда столицы. Речь идет о мошенничестве, совершенное в крупных размерах.

По версии официального следствия, должностные лица Министерства обороны способствовали тому, чтобы коммерческие структуры, среди которых компания "Праймформ", поставляли Вооруженным силам одежду по завышенным ценам. Государство потратило почти 13, 5 млн гривен на закупку 1,4 миллиона пар носков военным. Тогда как их реальная стоимость, по мнению правоохранителей, была вдвое меньше.

Продукцию фигурантов расследования, в том числе и фирмы "Праймформ", арестовали несколько лет назад. Впрочем, приговоров пока в этом деле нет.

Кроме этого, "Праймформ" "засветилась" и в другом уголовном производстве, которое ведет Государственное бюро расследований. Речь идет о злоупотреблениях должностных лиц Минобороны, повлекшее тяжкие последствия для государства.

По мнению следствия, служащие оборонного ведомства помогли ряду частных фирм одержать победу на тендере, чтобы поставлять товары по завышенной стоимости. По версии ГБР, поэтому государство переплатило компаниям четыре миллиона гривен. В перечне тех, кто фигурирует в производстве, является "Праймформ". В этом году компания получила от Минобороны заказ на поставку носков на более 11 млн гривен.



Как сообщали Українськi Новини, в начале ноября ГБР сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".



Также суд арестовал подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов чиновника Минобороны.