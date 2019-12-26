ДБР кілька годин допитувало Звіробій

Державне бюро розслідувань (ДБР) допитало волонтера Марусю Звіробій, яка після обшуків СБУ повторила загрозу підірвати главу держави, у справі про можливу загрозу вбивством щодо Президента Володимира Зеленського.

Про це Українським Новинам повідомила спікер ДБР Анжеліка Іванова.

"Допитали, вона вже пішла", - сказала Іванова.

Допит тривав кілька годин.

Про підозру їй не повідомляли.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) передало в Генеральну прокуратуру проект підозри волонтеру Марусі Звіробій про можливу загрозу вбивством щодо Президента Володимира Зеленського.

Також 26 листопада ДБР передало в Генеральну прокуратуру проект підозри Федіної. Крім цього, до прокуратури направлено проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата.

Раніше депутат від партії Порошенка "Солідарність" Софія Федина та волонтер Маруся Звіробій в прямому ефірі обговорювали варіанти загибелі президента Зеленського.